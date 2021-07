Simone Biles será baja el jueves para el concurso general de gimnasia de Tokio 2020

¿Qué pasó?

La superestrella estadounidense de la gimnasia Simone Biles, que el martes se retiró en plena competición por equipos, será baja para el concurso general del jueves, indicó este miércoles la Federación Estadounidense de Gimnasia en su cuenta de Twitter.

"Tras una evaluación médica, Simone Biles se ha retirado de la final del concurso general", señaló la federación sobre la prueba que se celebra el jueves. La gimnasta está además clasificada para las cuatro finales de aparatos.

Biles explicó que su retiro del martes se debió a "demonios en la cabeza" y señaló su intención de cuidar su "salud mental".

"Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar", agregó la deportista.

La situación de Biles provocó un nutrido apoyo de sus compañeras gimnastas, otros deportistas, la Casa Blanca y celebridades.

