¿Qué edad tiene? ¿Dónde nació? ¿Cuáles son sus títulos? Lo que debes saber de Simone Biles

Conmoción generó el reemplazo, "por razones médicas", de Simone Biles durante la competencia por equipo en la gimnasia de los Juegos Olímpicos, lo que pone en duda si la megaestrella estadounidense seguirá participando de Tokio 2020.

Simone Biles explicó después que su retirada del concurso por equipos se debió a "demonios en la cabeza" y señaló su intención de cuidar su "salud mental".

"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar", explicó a la prensa.

"Vamos a ir paso a paso y ver lo que pasa. La terapia ayuda mucho, así como la medicina. Pero cuando te encuentras en una situación de alto estrés...".

"Simplemente no confío en mí tanto como antes. No sé si es la edad. Siento como si no me divirtiera tanto", afirmó llorando.

Apellido : Biles

: Biles Nombre: Simone

Simone Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1997 (24 años)

14 de marzo de 1997 (24 años) Lugar de nacimiento: Columbus (Ohio)

Columbus (Ohio) Deporte: Gimnasia artística

Gimnasia artística Sede de entrenamiento: Spring (Texas)

Spring (Texas) Entrenadores: Laurent Landi y Cécile Canqueteau-Landi (FRA)

Palmarés

Juegos Olímpicos (6 medallas, de las que 4 de oro)

Por equipos: 1ª (2016), 2ª (2020)

Concurso general: 1ª (2016)

Suelo: 1ª (2016)

Salto: 1ª (2016)

Viga equilibrio: 3ª (2016)

Campeonatos del mundo (25 medallas, 19 de ellas de oro)

Por equipos: 1ª (2019, 2018, 2015, 2014)

Concurso general: 1ª (2019, 2018, 2015, 2014, 2013)

Suelo: 1ª (2019, 2018, 2015, 2014, 2013)

Viga equilibrio: 1ª (2019, 2015, 2014), 3ª (2018, 2013)

Salto: 1ª (2019, 2018), 2ª (2014, 2013), 3ª (2015)

Barras asimétricas: 2ª (2018)

