Múltiples celebridades y la Casa Blanca apoyan a Simone Biles

La estrella olímpica estadounidense de la gimnasia Simone Biles recibió este martes un nutrido apoyo de sus compañeras gimnastas, otros deportistas, la Casa Blanca y celebridades, luego de que se retiró del concurso general por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 argumentando problemas de salud mental.

Revisa cómo va el medallero olímpico

Al revelar al mundo sus luchas mentales cada vez que compite, Biles se unió a un número creciente de atletas de clase mundial de todos los deportes, como la estrella japonesa del tenis Naomi Osaka y la leyenda de la natación Michael Phelps, que se han abierto sobre cómo lidiar con el estrés y la rutina, y el costo mental de sus éxitos.

"Solo un recordatorio amistoso: los atletas olímpicos son humanos y están haciendo lo mejor que pueden", tuiteó la exgimnasta estadounidense Aly Raisman, ganadora del oro olímpico en el concurso general por equipos en Río de Janeiro 2016 y medallista de plata en el concurso individual detrás de Biles.

Just a friendly reminder: Olympic athletes are human & they’re doing the best they can. It’s REALLY hard to peak at the right moment & do the routine of your life under such pressure. Really hard.