Los mejores memes que dejó la derrota de Chile ante Paraguay

La derrota 2-0 de la Selección Chilena frente a Paraguay selló el último partido por la fase de grupos de la Roja en la Copa América 2021 que se juega en Brasil.

Con la clasificación a cuartos de final del torneo asegurada, su próximo podría ser Brasil.

Pero obviamente que los memes no faltaron y así lo dejaron ver los cibernautas. Muchos de estos protestaron que el árbitro no cobró faltas para Chile, la amarilla para Ben Brereton o el penal no cobrado a favor de Chile.

Mira los memes que dejó el partido:

El Ben le pega otra vez al Paraguayo

Yo otra vez: #PartyChilensisFtLaRoja#ChileVsParaguay pic.twitter.com/2A116mOtla — Conny ∞ 🇨🇱 (@only_hicks) June 25, 2021

Ya no aguanto este sentimiento llamado Chile juega pa atrás y así no se hacen goles #ChileVsParaguay pic.twitter.com/Amflzp750s — Valentina (@envjenvdv) June 25, 2021

#ChileVsParaguay



Chile se enfrentará contra Brasil en cuartos de final. pic.twitter.com/YwLZMkRwZX — Mar (@Marvin007y) June 25, 2021