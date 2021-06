Autoridades declaran que mujer nunca dio a luz a 10 bebés: "Ni siquiera estaba embarazada"

Tras realizarle varios exámenes médicos a la mujer que presuntamente dio a luz a diez bebés en Sudáfrica, el gobierno de la provincia de Gauteng finalmente desmintió la noticia y verificó que el parto nunca sucedió.

Según el gobierno provincial, no se encontró el registro del nacimiento de los diez niños en ningún hospital y las pruebas médicas evidenciaron que Gosiame Thamara Sithole “ni siquiera había quedado embarazada recientemente”.

"Expertos médicos establecieron que la señora Gosiame Thamara Sithole no dio a luz a ningún bebé en los tiempos recientes. También se estableció que no estuvo embarazada en tiempos recientes”, dijo el gobernador de la provincia a través de un comunicado.

“El gobierno provincial de Gauteng continuará dando apoyo médico, psicológico y social a la señora Sithole y le dará la terapia que requiera”, agregó el comunicado, que no se extendió sobre los motivos detrás de la fabricación de la historia.

La familia del presunto padre de los diez niños también desmintió que estos hubieran nacido y denunciaron que la madre se encontraba desaparecida. Luego, Sithole salió a desmentir a la familia de su esposo y dijo que el gobierno preparó un “encubrimiento de proporciones mastodónticas”, informó la agencia EFE.

La sospecha de que la historia se trataba de una noticia falsa comenzó luego de que el medio sudafricano Pretoria News no fuera capaz de revelar el hospital donde supuestamente nacieron los bebés y una serie de centros clínicos en Gauteng salieron a desmentir su participación en el parto, detalló la BBC.

Sin embargo, ante las acusaciones de las autoridades, el grupo propietario del medio Pretoria News defendió el reportaje, que fue elaborado por el propio editor del periódico, Piet Rampedi.

A Mum in South Africa gave birth to ten infants at once, smashing a world record. Gosiame Thamara Sithole, a 37-year-old (mother of twins) gave birth to seven boys and three girls via Caesarean section. From Mali, Halima Cisse gave birth to nine nonuplets last month pic.twitter.com/ve0vu66ICP