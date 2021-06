Vidal destaca punto con Uruguay y habla de error por caso peluquero: "No lo hicimos con maldad"

¿Qué pasó?

Arturo Vidal entregó declaraciones tras el empate a 1 de la Selección Chilena frente a Uruguay, partido que se jugó en Brasil y válido por Copa América.

El volante no solo conversó de fútbol, sino también de lo vivido en horas previas al desafío por el llamado “caso peluquero”.

“Reconocemos el error y no lo volveremos a hacer”

En cuanto al tema deportivo, expuso que “jugamos ante una selección fuerte y de buenos jugadores. Al final terminamos con un jugador menos y eso siente en este clima, porque la humedad es fuerte. El punto sirve para clasificar y mejorar en lo que viene”.

Consultado por las lesiones que afectaron a cuatro valores de la Roja, dijo que “es difícil. Llevamos muchos días con esta humedad, pero así es el fútbol”.

Añadió sobre el desempeño del equipo que “Chile, con lo que hace, puede ser candidato. Ahora nos queda un partido muy duro con Paraguay (el jueves)”.

Con respecto a lo vivido en las horas previas al desafío, sostuvo que “en Chile estamos acostumbrados. Siempre se buscan cosas donde no las hay. Sabemos que cometimos un error con el tema del peluquero, pero no lo hicimos con maldad. Reconocemos el error y no lo volveremos a hacer”.

Finalizó diciendo que “Lasarte (el técnico) nunca amenazó con renunciar. Son cosas que se hablan afuera. Nosotros estamos muy unidos”.

