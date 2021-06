Tras desplomarse en la cancha: Eriksen será operado y se le implantará desfibrilador automático

El mediocampista danés, Christian Eriksen, que el pasado sábado se desplomó y generó conmoción en medio del partido de su selección ante Finlandia en la Eurocopa, ingresará a pabellón y será operado para recibir un desfibrilador automático implantable (DAI), según informó la Federación Danesa (DBU).

"Después de que a Christian se le hayan hecho varios exámenes cardíacos se ha decidido que debe llevar un DAI (desfibrilador automático implantable). Este aparato es necesario después de sufrir un ataque al corazón debido a trastornos del ritmo cardíaco", indicó el organismo en su cuenta oficial de Twitter.

Sobre los alcances de la cirugía, la entidad indicó que este aparato, que es una variante mejorada del marcapasos, "es necesario después de una crisis cardíaca debida a perturbaciones del ritmo" del corazón, precisó la DBU.

La decisión, tomada por el cardiólogo del hospital danés donde se encuentra Eriksen desde el sábado, "fue aceptada" por el centrocampista y "confirmada por especialistas nacionales e internacionales que recomiendan el mismo tratamiento", precisó la federación.

