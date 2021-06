Pánico en la Eurocopa: Danés Christian Eriksen se desploma en pleno partido

El futbolista danés, Christian Eriksen, víctima de un desmayo este sábado en partido de la Eurocopa contra Finlandia, se desplomó en el terreno de juego y los médicos tuvieron que practicarle un masaje cardíaco.

Eriksen, de 29 años, cayó súbitamente en el césped justo antes del descanso, con los ojos abiertos de par en par.

El partido fue interrumpido y sus compañeros le rodearon formando un círculo a su alrededor, algunos de ellos con lágrimas en los ojos, mientras los servicios de emergencia trataban de reanimarle.

Después de varios minutos, el jugador danés fue retirado en camilla, tapado con lonas para evitar las imágenes, aplaudido por el público presente en el estadio de Copenhague.

El árbitro envió a los jugadores a los vestuarios y en sus redes sociales, la UEFA anunció que el partido fue "suspendido por una emergencia médica".

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.