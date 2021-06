Novak Djokovic y Rafael Nadal se vuelven a enfrentar en Roland Garros

El histórico duelo entre Novak Djokovic y Rafael Nadal tendrá su capítulo 58 el próximo viernes por un puesto en la final de Roland Garros.

El español, que busca su 14º título en París y su 21º título de Grand Slam, logró el pase tras derrotar en cuartos al argentino Diego Schwartzman por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0, mientras que en el turno nocturno Djokovic superó al italiano Matteo Berrettini por 6-3, 6-2, 6-7 (5/7) y 7-5.

Será el 58º enfrentamiento entre las dos estrellas del tenis, un clásico que por ahora domina el serbio por 29 a 28, aunque el español ganó los dos últimos.

El último partido entre ambos en París fue la final de Roland Garros de 2020, en la que Nadal arrolló a Djokovic (6-0, 6-2 y 7-5).

El único enfrentamiento en 2021 fue hace unas semanas en la final del Masters 1000 de Roma, también en polvo de ladrillo, y la victoria volvió a ser para el español, por 7-5, 1-6, 6-3.

"Era el partido que todo el mundo esperaba y aquí estamos otra vez los dos", comentó Djokovic en conferencia de prensa. "Es el mayor rival en mi carrera".

"El año pasado dominó la final, pero las condiciones serán diferentes a las del año pasado" porque el torneo se disputó en octubre por la pandemia, con más frío y humedad.

Duelo nº 58 entre ambos

"Pocos jugadores han conseguido ganarle aquí, pero el nivel de tenis que he jugado en las últimas semanas en Roma, Belgrado y aquí me dan confianza para pensar que puedo ganar", declaró.

Nadal sufrió ante Schwartzman durante los primeros dos sets y medio, pero con 3-4 en el tercero a favor del 'Peque', el número 3 del mundo puso una marcha más y encadenó nueve juegos consecutivos para sellar su 105ª victoria en 107 partidos disputados en París.

"Fue una tromba, no me dejó jugar prácticamente ningún punto. Cada bola que no era muy buena mía, él hacía 'winner' tras 'winner'", admitió Schwartzman para explicarse lo ocurrido desde el final del tercer set.

"Duele perder de nuevo (Nadal le ha ganado 11 enfrentamientos de 12), pero hay que analizar quien está enfrente, que es imbatible acá y que entras en la cancha contra el mejor de la historia en este torneo".

Al menos, al 'Peque' le quedará el consuelo de haberle roto al español una racha de 36 sets ganados de manera consecutiva.

Camino del 21º Grand Slam

El partido se disputó ante unos 5.000 espectadores, la mejor entrada hasta ahora en la Philippe Chatrier, aprovechando que a partir de este miércoles se han suavizado las medidas de restricción en Francia por la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

"No es comparable el ambiente y la energía que te transmite la gente. Los partidos se viven con otra emoción", admitió Nadal en conferencia de prensa.

Su rival en semifinales será Djokovic, que jugó un encuentro muy sólido ante Berrettini, sin ceder una sola vez su servicio y al que solo dos errores en el 'tie break' del tercer set le evitaron cerrar el partido antes.

La anécdota llegó a las 22h55 locales (20h55 GMT), cuando la organización del torneo envió a los vestuarios a los dos jugadores ante la negativa de muchos de los 5.000 espectadores que habían visto el inicio del encuentro a abandonar la cancha para poder cumplir con el toque de queda impuesto por la pandemia, que entraba en vigor cinco minutos después.