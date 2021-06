Minsal advierte que Vidal "arriesga un sumario sanitario" por contagio de coronavirus

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, indicó que la Seremi se encuentra realizando una investigación epidemiológica ante la situación del volante de la Selección Chilena, Arturo Vidal, quien arrojó estar contagiado por coronavirus, situación que le impedirá disputar los duelos ante Argentina y Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas.

Así lo indicó la autoridad, quien explicó el protocolo que rige para los deportistas que militan en el exterior al momento de arribar al país, lo que amerita que el caso del mediocampista sea revisada.

De confirmarse que rompió la "burbúja sanitaria" impuesta para estos casos, el jugador del Inter de Milán "arriesga a ser sometido a un sumario sanitario", indicó Daza.

"Los jugadores de fútbol tienen un protocolo estricto"

La autoridad de la cartera de Salud explicó que "las personas, principalmente los jugadores de fútbol, tienen un protocolo estricto que significa mantener una burbuja sanitaria y que significaba esto, es que estas personas al llegar a Chile tienen que hacerse una PCR y si esa PCR sale negativo, las personas pueden acceder a exceptuarse de la cuarentena para aquellas actividades relacionadas con su actividad profesional".

Eso sí, dejó en claro que "esa excepción de cuarentena no permite las reuniones sociales, no permite otras actividades, si no más que actividades ligadas a su profesión".

Ante el panorama, reseñó que "en relación a este caso, la Seremi de Salud se encuentra realizando la investigación epidemiológica por la eventual vulneración de esta burbuja sanitaria".

De comprobarse alguna anomalía, Paula Daza apuntó a sanciones y sostuvo que "como cualquier persona que llega a nuestro país debe respetar las normas sanitarias de acuerdo a la investigación epidemiológica, se tiene que hacer esta investigación y obviamente, si esta persona vulnera esta normativa, se arriesga a un sumario sanitario".

