Queda solo una fecha para que termine el Torneo Nacional, y aunque Colo Colo se jugará la vida este domingo ante O'Higgins en Rancagua, los hinchas del "Cacique" aún no dan vuelta la página tras el polémico partido ante Cobresal.

Aquel encuentro ante los nortinos, disputado en el Estadio Monumental, pudo asegurar la permanencia de los albos en Primera División, pero el duelo solo terminó en un empate 0-0 entre ambos equipos.

Colo Colo pudo haber dejado los 3 puntos en casa, ya que en la última jugada del partido un planchazo de Pablo Cárdenas al uruguayo Maximiliano Falcón estuvo a punto de convertirse en penal para los albos, pero árbitro del encuentro, Francisco Gilabert, desestimó la "pena máxima".

Audios del VAR

En medio de la polémica, este sábado la ANFP reveló los audios del VAR sobre aquella jugada, los que dan cuenta la sugerencia que dan los asistentes al árbitro.

"Para mí es penal... El jugador de Cobresal nunca toca la pelota (...) Después de que el blanco le pega (al balón) le da con la plancha en el tobillo", le avisan al juez Gilabert desde la cabina de arbitraje, mientras muestran desde distintos ángulos la polémica jugada ocurrida en el último segundo de los descuentos.

Pese a la advertencia de los jueces del VAR, el árbitro admite ver un contacto entre los dos jugadores, pero finalmente lo considera como una acción del juego.

"Veo un contacto pero no me da pata penal. Mantengo mi decisión", responde Gilabert ordenando solo continuar con el partido.

Duelo decisivo ante O'Higgins

Este domingo 14 de febrero, Colo Colo se enfrenta ante O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, a las 18:00 horas, en un partido que podría sellar su permanencia en Primera División o bien mandar a los albos a partido de definición.

Programación de la última fecha

Sábado 13 de febrero

18:30 | Unión La Calera vs. Curicó Unido | Estadio Nicolás Chahuán

18:30 | Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta | Estadio Nacional

Domingo 14 de febrero

10:30 | Universidad de Concepción vs. Universidad Católica | Estadio Ester Roa

10:30 | Everton vs. Huachipato | Estadio Sausalito

18:00 | Palestino vs. Coquimbo Unido | Estadio Municipal de La Cisterna

18:00 | O'Higgins vs. Colo Colo | Estadio El Teniente

18:00 | Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers | Estadio Tierra de Campeones

18:00 | Deportes La Serena vs. Audax Italiano | Estadio La Portada

Lunes 15 de febrero

10:30 | Cobresal vs. Unión Española | Estadio El Cobre

