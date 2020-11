Este miércoles se produjo la muerte del ídolo del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, quien falleció a los 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su residencia en Buenos Aires.

Acerca de esta noticia que conmociona al mundo del fútbol se refirió Rodrigo Sepúlveda, comentarista deportivo de Meganoticias, quien afirmó que “hoy se muere parte del fútbol, esto no es una exageración, es así, es verdad. Ya no vamos a tener más a Maradona”.

“Tuvo muchas caídas, quién no ha tenido caídas. Maradona se equivocó mucha veces, pero creo que hoy no es momento de hablar de los episodios que tuvo, porque hoy hay que recordarlo como fue él”, complementó.

"Yo me quedo con Maradona"

“A mí me cuesta estar acá, no puedo sacarme mi admiración por el personaje, me golpeó muchísimo. El fútbol es arte, es magia, es genialidad, es talento, es lo que uno sueña cuando niño y los ves reflejado en alguien que logró lo máximo. Maradona logró eso”, explicó Sepúlveda sobre sus sensaciones por la muerte del ‘10’.

“Mostró magia, mostró talento, mostró ser un genio, un crack. A mí me pega, es difícil sacarse el rol de periodista, a mí me golpea muchísimo como ser humano primero. Creo que hay que recordarlo como era, como un jugador de fútbol, un talento, un diamante, un ídolo a seguir”, añadió.

Más allá de sus altibajos en su vida personal, Sepúlveda prefirió recalcar la importancia de la figura deportiva del trasandino señalando que “yo no tengo una relación mucho más cercana con Pelé, y porque lo vi más, yo me quedo con Maradona, por ganar un Mundial solo, él ganó el Mundial del 86 solo”.

"El fútbol argentino hoy murió"

El comentarista, además, profundizó en los inicios del Diego y cómo llegó a convertirse en el máximo ídolo del fútbol argentino, y del mundo para muchos.

“A él no le regalaron nada, él tiene una familia humilde, nació desde abajo y llegó a levantar una Copa del Mundo. Todo lo que logró fue gracias a su talento, su esfuerzo, dedicación”, declaró Sepúlveda.

“El fútbol argentino hoy murió. No sabes lo que significa Maradona para el fútbol argentino, es una idolatría. Hay gente que se va a casar a la iglesia maradoniana, es todo un concepto. Entonces, el fútbol argentino hoy muere”, finalizó.

