El mediocampista nacional, Arturo Vidal, se prepara para afrontar su último desafío del trastocado calendario deportivo a causa de la pandemia junto al Barcelona como es la Champions League, todo en medio de la definición de su futuro, donde su nombre se alza para seguir ligado en el club catalán.

Y en la antesala del compromiso, el volante protagonizó una entrevista con Win Sports de Colombia, donde abordó una serie de tema sobre su carrera, objetivos y su mirada de la Selección Chiena.

Así comenzó apuntando a la Champions como su gran desafío más próximo, al aseverar que “quedamos tristes por perder la liga tras el regreso del campeonato en España, pero hay que pasar rápido la hoja y pensar en Napoli (su próximo desafío). Estamos con ganas de lograr el objetivo y luchar por esa copa”.

“Tengo contrato hasta el 2021 con Barcelona”

Sobre su futuro en la tienda azulgrana, Arturo Vidal fue claro en afirmar que por ahora “no se mueve” del Camp Nou.

“Está todo tranquilo, no me han dicho nada, porque tengo contrato hasta el 2021. Este ha sido mi mejor año anotando goles y jugando. A mí me gusta ser importante en los equipos que he estado”, aseveró.

Esta chance toma fuerza y se vio reflejado en una encuesta publicada por el diario Mundo Deportivo, donde el 79.9% de las preferencias apuntan por su continuidad en el club.

“Eso habla muy bien del trabajo que hago”, indicó el “King”.

“Reinaldo Rueda es un señor”

Arturo Vidal también se dio tiempo para hablar de la Selección Chilena y el trabajo del técnico Reinaldo Rueda, que se prepara para luchar por el objetivo de llegar a Qatar 2022.

“Reinaldo es un señor, una excelente persona, que sabe mucho de fútbol, que estudia mucho y se prepara”, admitió sobre el entrenador colombiano al que le dio todo su respaldo.

“Esperamos ir al próximo Mundial con él. Su cuerpo técnico es increíble. Podría hablar todo el día maravillas del profe”, reseño.

Sobre la chance de jugar las Clasificatorias en Europa, afirmó que “sería ideal para no estar viajando, por el clima. Así solo el que juegue mejor ganará. Me gustaría que jugará por acá”.

“Quiero tatuarme la Champions”

Al cierre fue consultado por su look, aseverando que “hace 19 años que me dejé barba y tengo esta imagen”.

Sobre nuevos tatuajes, aseveró que hace 2 años que no se hace uno nuevo, pero advirtió que “si gano la Champions me haré un próximo tatuaje”.