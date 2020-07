¿Qué pasó?

La medida que baraja la FIFA y la Conmebol sobre que los primeros partidos de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 se realicen en Europa toma fuerza y no es vista con “malos ojos” por la ANFP, mientras que ya se analiza en el Ministerio de Salud en Chile.

Esto debido a que la pandemia del coronavirus aún no está controlada en Sudamérica, lo que impediría dar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los compromisos de la Selección Chilena.

El tema fue abordado en el balance diario sobre el Covid-19 entregado por el ministro de Salud, Enrique Paris, quien sostuvo que “la ministra del Deporte (Cecilia Pérez) me comunicó y hablé con ella. Aún no sabemos qué ocurrirá en septiembre, es probable que estos partidos se realicen en otro continente, si las circunstancias no nos permiten recibirlos en Chile”.

Sobre el mismo tema, agregó que “las organizaciones encargadas del fútbol y el Ministerio del Deporte nos han informado que esto se analizará cuando nos acerquemos a la fecha, pero hay indicios de que muy probablemente estos partidos se realicen en otro continente”.

ANFP: “No encontraría anormal jugar en Europa”

El gerente de selecciones nacionales de la ANFP, Ian Mac Niven, también se abrió a la chance que las Clasificatorias se jueguen en Europa.

En declaraciones al diario El Mercurio, el personero afirmó que “es una opción que puede ser llevada a la práctica, sabiendo que hay que tener en cuenta varios temas anexos. Hay que ver los temas sanitarios y de transporte, pero no se puede descartar".

En la misma línea, el dirigente agregó que “no encontraría anormal jugar en Europa. En esta época hay pocas cosas concretas y es difícil avanzar”.

Cabe recordar que tras un acuerdo entre la Conmebol y la FIFA, las Clasificatorias Mundialistas fueron aplazadas para el mes de octubre, en donde la Selección Chilena debutará ante Uruguay y luego enfrentará a Colombia.