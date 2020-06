View this post on Instagram

🔴🎾 El pupilo de Nicolás Massú, el austriaco Dominic Thiem, se quedó con la corona del Adria Tour. 🏆 Certamen tenístico que se vivió en Belgrado con grandes tenistas como el local Novak Djokovic, que fue ampliamente criticado, ya que no se respetaron las medidas de sanidad y distanciamiento en medio de la pandemia de coronavirus y que mantiene en receso el circuito de la ATP. Revisamos lo ocurrido junto a @rodrigosepulvedalara.