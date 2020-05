¿Qué pasó?

El delantero de Colo Colo, Marcos Bolados, reveló un doloroso secreto familiar que afronta día y día y que ni siquiera conocían muchos de sus compañeros en el cuadro albo.

Todo se debe la situación que vive su pequeño hijo, quien padece epilepsia refractaria, tras sufrir una hipoxia prenatal.

El caso de Maximiliano fue dado a conocer por el ariete y su ex esposa, Betzie López, debido al litigio judicial con una clínica de Antofagasta, donde se registró el caso hace ya cinco años.

"Está en estado vegetal, no hay muchas expectativas"

Todo se registró el 21 de marzo de 2015 y cuando Marcos Bolados defendía de Deportes Antofagasta y afrontaba un partido ante Barnechea en Santiago, mientras su hijo nacía.

“Hice un gol, sabía que mientras jugaba él nacía. Terminó el partido, agarré el teléfono y no me habló nadie”, aseveró Bolados asumiendo que algo andaba mal comenzó relatando a Canal 13.

Sobre lo ocurrido, la madre del pequeño Maximiliano, Betzie López, explicó que "tuvo una hipoxia, una asfixia neonatal grave. Fue tanto el daño que está como muerto en vida".

Han transcurrido cinco años y el ariete aclara que "muy pocos saben, sólo cercanos. Pero ya tengo que hacerlo, es algo de justicia. No de capricho”, en alusión a que fue una negligencia médica de una clínica de Antofagasta.

Sobre lo vivido en ese momento, Bolados señaló que "lo vi, chiquito, en una incubadora con 20 cables en el cuerpo. Lo que más me costó fue entrenar, no podía. El dolor no te deja escuchar, es imposible sentirte bien”.

"Siempre quise pensar que él estaba bien, pero al fin y al cabo sé que no está bien. Siempre quise vivir en esa burbuja, para no tener tanto dolor dentro", agregó el delantero en su relato.

En cuanto a la actual condición médica de Maximiliano, sostuvo que "está en estado vegetal yo creo, no hay muchas expectativas. Es difícil".

Clínica emitió un comunicado

Ante la situación, el centro asistencial acusado de negligencia por el caso de Marcos Bolados emitió un comunicado sobre el tema.

"Empatizamos con la situación que afecta al menor de edad y a su familia. Respecto al caso, este se encuentra radicado en los Tribunales de Justicia y Clínica Bupa de Antofagasta ha entregado todos los antecdentes requeridos y estará prestando toda la colaboración que requiera para su resolución", indicó en su escrito.