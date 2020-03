¿Qué pasó?

Este domingo se conoció que un hombre contagiado con coronavirus, que se había hecho el examen de detección, pero no esperó por el resultado, tomó un vuelo desde Santiago a Temuco, obligando a decretar una cuarentena para el sujeto y para 27 de los pasajeros del avión que estaban sentados dos filas adelante y dos filas atrás de él.

Entre las personas que iban en la aeronave se encuentra Sebastián López, arquero recientemente contratado por Deportes Temuco, quien precisamente viajaba a la región de La Araucanía para incorporarse a su nuevo equipo.

Sin embargo, por volar junto al hombre infectado por el COVID-19, aunque no entre las personas en cuarentena impuesta por la autoridad sanitaria, el guardameta argentino igualmente fue puesto en aislamiento por decisión del club temuquense.

¿Qué dijo el arquero?

“Me aislaron por una cuestión de protocolo y medida de precaución de parte de la institución. Llegué al club y me dijeron ‘vuelve a tu casa porque venías en el vuelo en el que hubo un caso de coronavirus”, explicó López, según consigna El Mercurio.

“Los exámenes no me los han hecho todavía porque no he presentado síntomas ni nada por el estilo. A las personas que estaban más cercanas (al contagiado) los contactaron y aislaron. Afortunadamente yo iba en los asientos de adelante, así que no me comunicaron nada”, añadió el futbolista.

El aislamiento para el portero se extenderá por dos semanas, tiempo en que no podrá unirse a los entrenamientos ni jugar por Deportes Temuco.

“Gracias a Dios no estoy dentro de los potenciales contagiados. Así que ahora estoy esperando que todo se resuelva con normalidad y que tomemos consciencia de lo que estamos viviendo”, finalizó el jugador.

