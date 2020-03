Camarín de la Roja no se salva: Seleccionados de Italia y España en cuarentena por coronavirus

¿Qué pasó?

El brote de coronavirus que se extiende por distintos países del planeta sigue generando problemas en el mundo del deporte.

Esto debido a que desde la Conmebol analiza la chance de aplazar el arranque de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2020.

Así Chile vería postergados sus desafíos ante Uruguay (26 de marzo) y Colombia (31 de marzo).

Conmebol espera aviso FIFA y ya se notifica a selecciones

Esto debido a que el ente enclavado en Paraguay ya comenzó a notificar a las 10 federaciones participantes la opción de postergar el arranque de la competencia.

Incluso, desde Perú, el diario Líbero indicó que su organismo ya recibió la notificación que los partidos no se jugarán en marzo.

Desde Conmebol ya comunicaron a FPF y demás federaciones de este continente que la Eliminatoria no iniciará a fines de marzo. Gareca espera nueva fecha para replantear el trabajo de la selección nacional. — Carlos Salinas (@SalinasDeportes) March 10, 2020

Así se espera una resolución final en las próximas horas, por lo que la Conmebol realizará este jueves 12 de marzo una reunión extraordinaria.

Programación primera fecha de las Clasificatorias Sudamericanas

Jueves 26 de marzo

Paraguay vs. Perú, 18:30 horas. Estadio Defensores del Chaco, Asunción.

Uruguay vs. Chile, 19:45 horas. Estadio Centenario, Montevideo.

Argentina vs. Ecuador. Estadio y hora por confirmar.

Viernes 27 de marzo

Colombia vs. Venezuela, 17:30 horas. Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Brasil vs. Bolivia, 21:30 horas. Arena Pernambuco.

Programación segunda fecha de las Clasificatorias Sudamericanas

Martes 31 de marzo