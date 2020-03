View this post on Instagram

Claudio Bravo se coronó campeón de la Copa de La Liga inglesa tras el triunfo por 2-1 del Manchester City frente al Aston Villa. El encuentro se jugó en el Estadio de Wembley y el chileno arrancó como titular, teniendo un buen desempeño, que se vio reflejado en una atajada que salvó a su equipo del empate en el 87. El excapitán de #LaRoja reaccionó con felinos reflejos para desviar al poste un potente remate de cabeza de un delantero rival. Consultado por su vuelta a la titularidad del equipo, dijo sentirse bien y recordó su grave dolencia. “Como profesional tuve lesiones complejas como la del tendón de Aquiles… Por eso obtener un título es un premio a la constancia". 👏👏