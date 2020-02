El partido que el Inter de Milán de Alexis Sánchez debía disputar este domingo frente a Sampdoria, por la fecha 25 de la Serie A, fue suspendido por el brote de coronavirus que afecta a Italia.

El cuadro nerazzurri emitió un breve comunicado en el que indica que “el club puede confirmar que Inter vs. Sampdoria se ha pospuesto para una fecha posterior”.

🚨 | OFFICIAL STATEMENT#InterSampdoria, which was due to take place at 20:45 CET on Sunday 23 February, has been postponed to a later date 👉 https://t.co/K6BtBQ4QRx#FCIM — Inter (@Inter_en) February 22, 2020

Pero el encuentro del Inter no es el único que no se jugará, pues tampoco se efectuarán el de Atalanta vs. Sassuolo y Hellas Verona vs. Cagliari, además de otros compromisos de categorías inferiores del fútbol italiano.

Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari and Atalanta-Sassuolo (Serie A matches) will be cancelled tomorrow due to the Coronavirus emergency here in Italy. 🔴 #coronavirus #SerieA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2020

Esta decisión fue tomada por el gobierno del país europeo, como una forma de prevenir la propagación del coronavirus, debido a que el brote de la enfermedad se produjo en las regiones de Lombardía y Véneto, zonas donde juegan de local los equipos cuyos partidos fueron aplazados.

El gobierno italiano, además, aprobó un decreto de ley especial para prohibir las entradas y salidas de las zonas que han sido consideradas como focos de la epidemia, de la que ya se contagiaron alrededor de 80 personas, dos de las cuales fallecieron en las últimas horas.