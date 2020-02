Gobernación no autoriza ingreso de hinchas de Colo Colo para duelo ante Curicó

¿Qué pasó?

Los incidentes que han ocurrido en las primeras fechas del Torneo Nacional y las falencias en el resguardo de la seguridad de los asistentes en los estadios han provocado que la ANFP sea blanco de críticas por no estar a la altura de la situación.

El actual momento del ente rector del fútbol chileno da espacio para que distintos actores del fútbol criollo planteen sus ideas, tal como lo hizo el expresidente del organismo, Ricardo Abumohor.

¿Qué dijo?

El también dueño de O’Higgins dio una peculiar propuesta al ser consultado sobre lo que debiese hacer la ANFP para garantizar la seguridad en los próximos partidos. “Le entregaría la administración del fútbol a la Universidad Católica. Es un club serio, con bases, profesional, que hace las cosas de una manera distinta”, señaló.

El plan de Abumohor consiste en que el club de la precordillera se haga cargo de la actividad futbolística “hasta que podamos cambiar las responsabilidades de las sociedades anónimas deportivas, podamos abrir esta actividad, podamos traer ejecutivos de primer nivel bien remunerados con objetivos en común, porque no veo otra, es que el mundo va para allá", indicó.

Su relación con las barras bravas

Ricardo Abumohor se desempeñó como presidente de la ANFP entre 1993 y 1998, periodo en que tuvo una cercanas reuniones con las barras bravas de Colo Colo y Universidad de Chile.

"Me junté primero con la Garra Blanca en mi oficina. Me pidieron cerveza y yo se las traje. Conversamos acerca de la posibilidad de juntar a ambas barras para apoyar a la Selección (clasificatorias Francia '98) y me dijeron que estaban de acuerdo. Yo les prometí pasajes para que fueran al mundial", partió comentando.

"A la semana siguiente me reuní con los de la U, entre ellos Kramer y Anarquía. Les planteé lo mismo y aceptaron. De ahí surgió la famosa bandera gigante en el estadio. Si eso fue posible de hacer, cómo no lo va a ser hoy. Hay que convocarlos a todos", concluyó.