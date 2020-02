¿Qué pasó?

El 31 de marzo la Selección Chilena debuta en territorio nacional ante Colombia, partido válido por la segunda fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022. Por la situación en que está el país y los incidentes que han afectado al fútbol chileno, el partido debe contar con máximas medidas seguridad. Así al menos lo pidieron las autoridades del balompié cafetalero.

El presidente de la federación colombiana, Ramón Jesurun, admitió estar en conversaciones con la ANFP con respecto a la realización del cotejo, pero endosó la responsabilidad al organismo comandado por Sebastián Moreno.

¿Qué dijo Jesurun?

En declaraciones entregadas al diario La Cuarta, el dirigente cafetalero señaló que “hay que cumplir el calendario que nos pone la FIFA. La garantía de la seguridad en los partidos corresponde a todos los locales, en este caso, el responsable es Chile. Estoy en contacto permanente con Sebastián Moreno, así como con todos los otros presidentes de federaciones”.

Consultado por si sabe los incidentes que han ocurrido durante el último tiempo en las canchas nacionales, Jesurun indicó estar en desconocimiento acerca del tema. “Nadie nos ha informado al respecto. No puedo dar una opinión sobre algo que no conozco en propiedad. Sabemos todo lo que está ocurriendo en este momento en Chile, pero son temas espinosos a los cuales no nos gustaría referirnos”, concluyó.