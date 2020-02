View this post on Instagram

Mi pequeño guerrero: 29 hermosos días nos regalaste, desde la guatita luchaste contra todo pronóstico adverso, naciste y cuando todos esperaban lo peor nos sorprendiste con esos pequeños llantos que nadie esperaba. Cuando las cosas empeoraban sacaste esa garra para seguir luchando por estar con nosotros, pasamos días buenos, malos & peores, pero tú valentía y coraje siguieron presentes. Me hiciste volver más de una vez para que viera la fortaleza que estabas teniendo. Te llevaré siempre en el corazón mi pequeño warrior, me demostraste que en esta vida nada pero NADA es imposible .. TE AMO MI GUERRERO❤️😭 Agradecer el apoyo que me brindó todo el hincha Orientista, dirigencia, cuerpo técnico, compañeros y todo trabajador del club por permitir estar cerca de mi familia, eternamente agradecido de ustedes💚⚽️ Familia, amigos, conocidos y toda la gente que estuvo siempre cerca de nosotros, como familia agradecidos de todo lo que hicieron por nuestro bebé, los queremos mucho❤️! Isidora Riquelme madre apañadora, luchadora, guerrera, fuerte, orgulloso de tener una mujer como tú a mi lado, eres la mejor, mi admiración hacia ti es inmensa, te amo con mi vida❤️ Clemente Andres Carreño Riquelme❤️👼🏻🙏🏻