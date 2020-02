View this post on Instagram

🔴🗣 La familia comunicó que ya se afinan detalles para realizar una ceremonia pública para despedir al fallecido basquetbolista @kobebryant 🏀, su hija y los otros siete pasajeros que perdieron la vida. 📍 El memorial público para “Black Mamba” será el próximo lunes 24 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, donde el deportista brilló defendiendo a Los Ángeles Lakers durante los 20 años.