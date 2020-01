El motivo familiar que llevó a Kobe Bryant a viajar en helicóptero

El mundo del deporte aún continúa conmocionado por la muerte del otrora basquetbolista Kobe Bryant, quien junto a su hija y otros 7 pasajeros perdieron la vida en un accidente de helicóptero.

El tema abrió el debate sobre el uso de este tipo de aeronave, pero para “Black Mamba” viajar en este tipo de vehículo aéreo era algo rutinario.

Así lo aseveró Bryant en una entrevista del año 2018, donde contó por qué había adquirido este helicóptero y todo se debió a un tema familiar: eludir el tránsito terrible de Los Ángeles y poder ganar tiempo para estar con su familia.

“El tránsito de la ciudad se había puesto realmente malo, y por estar atorado en el tránsito me perdía obras de teatro de mis niñas en la escuela... Tuve que encontrar entonces la manera de poder entrenar y concentrarme en mi trabajo, pero sin comprometer mi tiempo familiar", declaró.

Así la aeronave le permitía llegar desde el centro de Los Ángeles a cualquier parte, y entonces incorporó los vuelos a su vida para optimizar sus tiempos y poder estar más presente en la vida de sus cuatro hijas.

“Mi rutina siempre era la misma: pesas en la mañana, llevar a mis hijas a la escuela, volar, entrenar como loco, hacer mi trabajo extra, atender a los medios, volar de regreso, recoger a mis hijas de la escuela”, señaló Bryant.

"Mi esposa me decía que ella podía recoger a las niñas, pero yo le decía que no -agregó el basquetbolista-. Yo quiero hacerlo porque viajo mucho y tengo momentos en que no puedo ver a mis hijas. Por eso, cada oportunidad en que puedo pasar el tiempo con ellas, aunque sean 20 minutos en el auto, no me la quiero perder”, sentenció.

