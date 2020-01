El desconocido premio Oscar que ganó Kobe Bryant en su carrera

Existen artistas que han ganado múltiples Oscar y basquetbolistas que han quedado en la historia por sus logros dentro de la cancha. Sin embargo, hasta ahora, solo una persona ha logrado ambas cosas: Kobe Bryant.

Fue a fines del 2015 cuando la leyenda de la NBA anunció su retiro del básquetbol. Y no lo hizo de cualquier forma, pues el multicampeón y, hasta ese momento, el tercer mayor anotador de la historia, publicó un sentido poema en el que se despedía de la actividad.

"Desde el momento en el que empecé a enrrollar los calcetines de jugar de mi padre, disparando mi imaginación con tiros ganadores en el Great Western Forum, supe que una cosa era verdad: quedé enamorado de ti", se lee en la emotiva carta publicada en la web The Players Tribune.

En 2017, dicho texto fue adaptado para la creación de "Dear Basketball" (Querido Básquetbol), un cortometraje animado escrito, protagonizado y narrado por Kobe Bryant que, a través de dibujos de lapiz grafito, recorre su infancia y posterior carrera.

La pieza audiovisual, que fue dirigida por Glen Keane y contó con la musicalización de John Williams, recibió varios premios, siendo el más importante de ellos el Oscar como mejor corto de animación de 2018.

"Como jugadores de básquetbol, se supone que solo tenemos que lanzar y driblar. Pero me alegro de que hagamos un poco más que eso", señaló Black Mamba al momento de recibir la preciada estatuilla.

El poema completo de Kobe Bryant

"Querido baloncesto, desde el momento en el que empecé a enrrollar los calcetines de mi padre y a lanzar tiros ganadores imaginarios en el 'Great Western Forum' supe que era una cosa real.

Me enamoré de ti. Un amor tan profundo que te di mi todo. Desde mi mente y mi cuerpo hasta mi espíritu y mi alma.

Como un niño de seis años enamorado profundamente de ti, nunca vi el final del túnel. Solo me vi a mí mismo corriendo para salir de uno.

Por ello, corrí. Corrí arriba y abajo en cada pista tras cada balón perdido. Preguntaste por mi prisa y te di mi corazón, porque él vendría con mucho más.

He jugado a través del sudor y el dolor no porque me llamaran los retos sino porque me llamaste tú.

Lo hice todo por ti porque eso es lo que haces cuando alguien te hace sentir tan vivo como tú me hiciste sentir.

Le diste a un niño de seis años el sueño Laker y siempre te querré por ello. Pero no puedo quererte obsesionadamente por mucho más tiempo. Esta temporada es todo lo que tengo para darte. Mi corazón puede aguantar los golpes, mi mente puede sostener la batalla pero mi cuerpo sabe que es tiempo de decir adiós.

Y está bien. Estoy preparado para dejarte ir. Quiero que sepas ahora que nosotros podemos saborear cada momento que nos queda juntos. Los bueno y lo malo. El uno al otro nos hemos dado todo lo que tenemos.

Ambos sabemos que no importa qué haga después. Siempre seré ese niño con calcetines, la basura en la esquina, cinco segundos en el reloj, el balón en mis manos. 5...4...3...2...1

Te querré siempre,

Kobe".