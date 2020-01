Imágenes sensibles: Arquera del Liverpool bromea tras sufrir escalofriante lesión

La arquera del cuadro femenino del Liverpool, Fran Kitching, sufrió una escalofriante lesión que le impidió estar presente en el último desafío de su equipo.

Fue en la victoria por 1-0 ante Bristol, por la fecha 13 de la Liga Femenina en Inglaterra, todo debido a una violenta patada que recibió en su cabeza en medio del entrenamiento.

El brutal golpe le provocó un profundo corte en su cabeza, además de moretones en su ojos.

“Esta es la peor lesión que he sufrido en mi carrera como arquera. Pero después de mucha hinchazón y dolor, puedo decir que me siento mejor” sostuvo la golera en declaraciones al diario The Sun.

Además, exhibió fotos de su recuperación y la enorme cicatriz de su frente, que incluso, generó la divertida reacción de la propia Fran Kitching al enviarle un mensaje de apoyo a sus compañeras.

Fue en su cuenta de Twitter, donde la jugadora, de 21 años, señaló que “estaré apoyándolas a la distancia en todo momento desde casa, nos vemos pronto en el campo. Con amor, Fran (alias Harry Potter)”, esto en alusión a que su cicatriz es parecida al afamado personaje del niño mago de J.K. Rowling.