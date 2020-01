Volante de Melipilla sorprende al besar al árbitro en pleno partido de la Liguilla por el Ascenso

Un curioso momento se registró en medio del partido que animaron Melipilla y Deportes Copiapó por las semifinales de la Liguilla del Ascenso en la Primera B.

Todo ocurrió cuando el volante de los “Potros”, José Luis Cabión, le dio un sorpresivo beso en la mejilla al árbitro del compromiso, Héctor Jona, imagen que fue captada por las cámaras de la transmisión.

El momento se registró tras un cobro del juez que generó la divertida reacción del volante que fue tomada como una humorada por parte del referi.

🎶⚽😜 Love is in the air... 🎶⚽😜



José Luis Cabión, volante de @cdmelipilla, no se resistió, tras un intercambio de palabras con el árbitro Héctor Jona, y decidió darle un beso en la mejilla en la Liguilla de la #PrimeraB.#ElAscensoxCDF#VivimosFútbolxCDF pic.twitter.com/6FPxv20393