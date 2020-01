Torneo chileno de fútbol 2020: El VAR entra al juego y toma protagonismo

Comenzó el año 2020 y el fútbol chileno se prepara para una nueva temporada, la misma que incluye la participación de la Selección Chilena en Copa América y las Clasificatorias Sudamericanas.

Sin embargo, en lo que dice relación con el campeonato local, hay varias novedades que dicen relación con las bases.

El siempre polémico VAR

Según informó en la presente jornada El Mercurio, la principal dice relación con el VAR que entra en gloria y majestad.

“El videoarbitraje está incorporado en las bases. Pero si el sistema falla o no se puede implementar, los clubes no podrán reclamar en los casos que consigna el artículo 28”, reportó ese medio.

¿Qué dice ese artículo?: “a) Errores en el funcionamiento de la tecnología de VAR; b) Las decisiones erróneas en las que haya participado el VAR (puesto que el VAR forma parte del cuerpo arbitral”; c) Las decisiones de no revisar un incidente; d) Las revisiones de situaciones o decisiones no revisables”.

Además, se añadió que “en caso de imposibilidad técnica absoluta de implementar el sistema VAR y/o casos fortuitos y/o causales de fuerza mayor, esto no será causal de anulación de un partido ni de reclamo alguno”.