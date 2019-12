Jaime Valdés y marcha de Colo Colo: "Nunca me imaginé salir tras una reunión de tres minutos"

El volante Jaime Valdés, quien dejó Colo Colo hace pocos días, habló tras su marcha del club popular.

"Pajarito" dio una entrevista a un medio de La Serena, ciudad donde defenderá al conjunto local, y habló claro.

“La verdad como se dio todo, no me lo esperaba. Nunca me imaginé salir de Colo Colo tras una reunión de tres minutos”, dijo para comenzar.

Añadió que “me dijeron que no iban a contar conmigo para 2020. Me levanté, les di las gracias y me fui”.

Prosiguió diciendo que “soy hincha de Colo Colo, quería estar ahí y salir del club me iba a doler, pero no estoy enojado, estoy dolido”.

Por último, el mediocampista de 38 años habló de su futuro: “Yo soy feliz jugando y lo hago donde sea. Vengo a aportar lo mío y ayudar a los muchachos más jóvenes”.