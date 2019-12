Se acabó el ciclo: West Ham confirma la salida de Manuel Pellegrini como técnico del club

Este sábado West Ham United anunció la salida del técnico chileno Manuel Pellegrini, después de 18 meses en el club.

La marcha del ‘Ingeniero’ se produce luego de la derrota de esta jornada como local ante Leicester City, que significó que el equipo quedara a un punto del descenso en la Premier League.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect. — West Ham United (@WestHam) December 28, 2019

En desarrollo...