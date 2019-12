Pinto responde a Herrera en su presentación en Colo Colo: "Espero que encuentre pronto la paz"

Este domingo Colo Colo presentó a sus dos primeros refuerzos para la temporada 2020 del fútbol chileno: el arquero Miguel Pinto y el mediocampista César Fuentes.

En una conferencia de prensa, acompañados por Marcelo Espina, director deportivo del Cacique, los más recientes fichajes hablaron sobre sus sensaciones en su llegada al equipo de Macul.

Pero también aprovecharon la ocasión para referirse a otros asuntos, como fue el caso de Pinto, quien respondió a las palabras de su colega Johnny Herrera, quien dijo sobre su arribo a los albos que quizás lo hizo porque ”puede ser que esté necesitado de dinero, no sé… Yo nunca haría eso, no transo mis principios”, debido a la identificación de ambos porteros con Universidad de Chile.

Sobre esto, Pinto dijo que “no me voy a referir a eso. Le deseo éxito en sus proyectos profesionales y familiares. Cada uno tiene demonios con los que pelear y espero que encuentre pronto la paz”.

Fuentes, por su parte, analizó su decisión de salir de Universidad Católica, donde estuvo más de cuatro años, señalando que “estuve en negociaciones con la UC, pero cuando me llamaron de Colo Colo no lo dudé. Quería salir de mi zona de confort y por eso me vine”.

Durante esta mañana, además, será presentado el tercer y más esperado fichaje de los albos, Matías Fernández, quien regresa al club después de 13 años.