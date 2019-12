Johnny Herrera y llegada de Miguel Pinto a Colo Colo: "Puede ser que esté necesitado de dinero"

Johnny Herrera, ex portero de la U y actual meta de Everton de Viña del Mar, habló sobre su futuro, pero también sobre un reciente fichaje de Colo Colo.

En entrevista con LUN, el “1” de los ruleteros se refirió al arribo de Miguel Pinto, exjugador de los azules, donde se formó, al Cacique.

“No entiendo por qué Miguel lo hizo. El es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la U. No entiendo su decisión. Puede ser que esté necesitado de dinero, no sé… Yo nunca haría eso, no transo mis principios”, dijo.

Consultado por cómo sería al entrenador un equipo, expuso: “Sería un mix de varios técnicos que me dirigieron. Tendría la mística del pela’o Acosta, la caballerosidad del Negro Pinto, los valores del profe Vaccia y los conocimientos de Sampaoli”.

Finalmente, confesó que su arribo a Everton para la campaña 2020 se debió a su novia.

“Ella es de Viña, sus padres viven allá así que Bruno (su hijo) podría estar cerca de sus tatas. Además, tenemos un departamento en Reñaca que está armado. O sea era lo ideal”, cerró.