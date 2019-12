Prensa española alaba a Arturo Vidal: "Un jugador que cualquier entrenador querría tener"

Este sábado Arturo Vidal retornó a la titularidad en el Barcelona, y lo hizo de la mejor manera al marcar un tanto en la goleada de 4-1 de su equipo sobre el Alavés por la liga española.

Debido a esta actuación, el volante chileno cosechó varios elogios en la prensa española, la que alabó su usual entrega e intensidad en la cancha.

¿Qué dijo la prensa española sobre Vidal?

Así, por ejemplo, Sport lo calificó con nota 8, la mejor de los catalanes junto a Lionel Messi, y señaló que el ‘King’ “no para. No descansa. No pone nunca el modo pausa. Sube, baja y muestra un despliegue físico envidiable. Le falta fútbol para aprovechar tanto sacrificio, pero tiene mucha llegada y lo compensa con alma. Y eso es oro. Marcó su sexto gol esta temporada con un trallazo”.

Mundo Deportivo, por su parte, apuntó a Vidal como “intenso” y dijo que “elevó la agresividad en la presión alta y se sumó al ataque con frecuencia, logrando el 2-0 con un golazo. Buen partido en líneas generales”.

Marca, en tanto, ubicó en el podio de los mejores jugadores al mediocampista nacional e indicó que tuvo “mucha presencia en ataque. Se entiende con los tres de arriba y eso se nota. Marcó un golazo”.

AS, finalmente, reseñó que “el chileno es el paradigma del esfuerzo y coraje en el campo. Si a todo eso se le añade su facilidad para tirar el equipo adelante y ver gol, no encontramos con un jugador que cualquier entrenador querría tener. ¿(Antonio) Conte podría ser ese entrenador? Veremos al final…”.