Subsidio Eléctrico: ¿Por qué habrá doble descuento en las boletas de luz durante el primer semestre de 2026?

19 nov. 2025 - 08:00 hrs.

En los próximos días comienza la cuarta convocatoria de postulación al Subsidio Eléctrico, habilitada para todas las personas que no han sido seleccionadas en los tres llamados anteriores. De adjudicárselo, accederán a un descuento automático en sus boletas de luz, válido por todo el primer semestre de 2026.

Tendrán más posibilidades de quedarse con el beneficio los usuarios que estén al día con el pago de sus cuentas, tengan un número de cliente asociado a una tarifa o consumo residencial y pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Si la familia posee un miembro inscrito en el Registro de Personas Electrodependientes, igualmente debe estar en el RSH, pero no se le exigirá tramo socioeconómico. Para cualquiera de los registros, se considerará como fecha de corte la segunda quincena de noviembre 2025.

¿Cuándo es la cuarta postulación al Subsidio Eléctrico?

El nuevo proceso de solicitud iniciará el martes 25 de noviembre y finalizará el viernes 5 de diciembre. La postulación se podrá realizar en el sitio web oficial del beneficio (www.subsidioelectrico.cl), en la plataforma Ventanilla Única Social o en sucursales de ChileAtiende (ideal para quienes no tienen Clave Única).

Por otro lado, durante el periodo de solicitud, quienes ya reciben el subsidio deben actualizar su información si es que se cambiaron de domicilio o número de cliente, para garantizar la continuidad del beneficio.

¿Por qué habrá dos descuentos simultáneos durante el primer semestre para los beneficiarios del Subsidio Eléctrico?

Los resultados de la cuarta convocatoria se conocerán en febrero de 2026. A partir de ese mes, el monto que le toca a la familia —según su número de integrantes— se dividirá en seis cuotas, correspondientes a los seis meses del primer semestre (la de febrero incluirá retroactivamente la de enero).

Pero la rebaja del subsidio no será la única a la que tendrán derecho los hogares. Según expresó el biministro de Energía y de Economía, Álvaro García, a esta "se le va a sumar el descuento que hemos logrado por el sobrecosto que algunos pagaron en sus cuentas de luz anteriores. Así, cada familia va a poder ver en la boleta cuánto le descuentan por subsidio y cuánto le descuentan por devolución".

Entonces, durante el primer semestre del próximo año, las familias beneficiarias de la cuarta convocatoria verán en su boleta dos descuentos simultáneos: el subsidio y la restitución por cobros en exceso, según lo establecido por ley.

