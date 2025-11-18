Aguinaldo de Navidad para el sector público: ¿Cuándo lo reciben los trabajadores estatales?

18 nov. 2025 - 07:00 hrs.

Uno de los sectores sociales que reciben el siempre bienvenido aguinaldo de Navidad es el que componen los trabajadores y las trabajadoras del sector público. El beneficio viene incluido en su sueldo y lo pueden utilizar para lo que estimen conveniente.

Por ahora, es desconocido el monto que recibirán los funcionarios —en 2024 se pagaron $68.865 y a $36.427, según el rango salarial—, ya que depende de la negociación del reajuste en las remuneraciones estatales que pronto iniciarán los ministerios de Hacienda y de Trabajo con los 16 gremios que conforman la Mesa del Sector Público (MSP).

No obstante, lo que sí está claro es la fecha en que accederán al aporte navideño, ratificada por el Ministerio de Hacienda a través de un decreto emitido en septiembre, con el que estableció los días en que se pagarán los salarios del último cuatrimestre del año.

¿Qué trabajadores públicos tienen derecho al aguinaldo de Navidad?

Tradicionalmente, la ayuda monetaria más emblemática de diciembre la reciben todos los empleados que, al 1 de diciembre de cada año, desempeñan cargos de planta o a contrata en instituciones del Estado (jardines y colegios públicos, municipalidades, hospitales públicos, universidades estatales, entre otros).

Dado que se consideran solo las modalidades de cargo a planta o a contrata, la nómina de beneficiarios excluye a quienes están ejerciendo a honorarios en una rama del Estado.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de Navidad?

De acuerdo al decreto de Hacienda, las fechas en que se liberará el sueldo de diciembre para el sector público, con el aguinaldo navideño incluido, son las siguientes:

Los que usualmente reciben su salario el 18 y el 19 de cada mes, obtendrán el aguinaldo el jueves 18 y viernes 19 de diciembre , respectivamente.

, respectivamente. Los que usualmente lo cobran el 21, 22, 23 y 24 de cada mes, accederán al aguinaldo el lunes 22 de diciembre.

Hay un aspecto clave a tener en cuenta: el acuerdo que alcance el Gobierno con la Mesa del Sector Público se transformará en un proyecto de ley que el Congreso Nacional revisará y eventualmente aprobará. Esa tramitación podría extenderse más allá de las fechas salariales; por lo tanto, existe la probabilidad de que el aguinaldo se pague después de Navidad.

Todo sobre Aguinaldo