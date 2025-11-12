Último día para excusarse del Servicio Militar 2026: Revisa si fuiste convocado y cómo apelar

12 nov. 2025 - 15:00 hrs.

Este miércoles 12 de noviembre vence el plazo para excusarse del Sorteo General del Servicio Militar 2026. El proceso fue realizado con el fin de completar los cupos que no fueron llenados por conscriptos voluntarios durante convocatorias anteriores.

El plazo vence esta jornada, por lo que aún quedan algunas horas para apelar y excluirte del Servicio Militar en caso de cumplir con alguna de las causales válidas establecidas por la ley que permiten restarse de la obligación.

¿Cómo verificar si fuiste sorteado?

Para saber si debes cumplir con la obligación en 2026, ingresa tu RUT sin puntos y con guion en la página serviciomilitar.cl.

El llamado está dirigido a hombres de 18 años que resultaron seleccionados en el sorteo, quienes se suman a la lista de voluntarios inscritos previamente.

Recuerda que en enero de 2026 se publicará la lista definitiva tras una evaluación médica y militar. Los seleccionados deberán acuartelarse en abril de 2026 si no han presentado apelaciones exitosas.

Causales válidas para excluirse del Servicio Militar

Si deseas no cumplir el Servicio Militar, existen causales válidas que deben acreditarse correctamente ante las autoridades competentes.

Según ChileAtiende, las excusas permitidas incluyen:

Imposibilidad física, psíquica o social. Ser miembro de las Fuerzas de Orden, Seguridad Pública o Gendarmería. Deterioro económico en el grupo familiar. Estar casado, ser padre o próximo a serlo antes del sorteo. Haber sido condenado a una pena aflictiva. Ser descendiente directo o colateral (hasta segundo grado) de víctimas de violaciones a los derechos humanos o violencia política.

Así puedes apelar

Para presentar la documentación correspondiente, debes realizar un reclamo ante la Comisión Especial de Acreditación, dependiente de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

El trámite puede realizarse de forma online o presencial en los cantones de reclutamiento ubicados en diferentes comunas (revisa aquí).

Una vez que tu exclusión sea aprobada, si necesitas un certificado de exclusión, dirígete a una oficina del cantón de reclutamiento de tu zona o a un consulado si resides en el extranjero, llevando tu cédula de identidad como documento de identificación.

Todo sobre Servicio Militar