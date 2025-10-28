Servicio Militar: Este es el beneficio habitacional que reciben los conscriptos

28 oct. 2025 - 15:00 hrs.

El lunes 13 de octubre se publicó el Sorteo General del Servicio Militar 2026, destinado a completar los cupos que no fueron llenados por conscriptos voluntarios. Las personas seleccionadas deberán presentarse obligatoriamente, salvo que apelen antes del 12 de noviembre.

Quienes cumplan con el proceso no solo reciben un sueldo base que puede superar los $300 mil pesos gracias a asignaciones, sino también beneficios económicos y sociales. Entre ellos destaca uno en particular: una bonificación para postular al Subsidio Habitacional.

¿De qué se trata la bonificación?

Según el portal oficial del Servicio Militar, los conscriptos obtendrán 20 puntos adicionales para postular al Subsidio Habitacional en el tramo de clase media, beneficio vigente desde 2004.

El beneficio, más conocido como Subsidio DS1, permite acceder a una ayuda económica para comprar una casa o departamento, nuevo o usado, de un valor máximo de entre 1.100 Unidades de Fomento ($43.540.618) y 2.200 UF ($87.081.236), el que dependerá del tramo al que se postule.

Además, los conscriptos recibirán:

Instrucción militar: aprenderán a usar armas y material de guerra con entrenamiento seguro y responsable. Asistencia espiritual: capellanes estarán disponibles para orientar inquietudes religiosas, sin importar la doctrina.

¿Cómo saber si fuiste seleccionado?

Para revisar si debes cumplir con la obligación en 2026, ingresa tu RUT sin puntos y con guion en la página oficial serviciomilitar.cl.

