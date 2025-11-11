Sueldo mínimo en Chile: ¿Qué monto alcanzará desde enero de 2026?

11 nov. 2025 - 07:00 hrs.

A medida que va concluyéndose la última parte de 2025, más se acerca la entrada en vigencia del nuevo sueldo mínimo en Chile. Recordar que, en la última gran negociación del Gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores, se acordaron dos montos.

El primero se implementó a partir del 1 de mayo y correspondió a $529.000 para los trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65. Mientras que el segundo, su implementación está calendarizada para a partir de enero de 2026.

¿Cuál será el nuevo sueldo mínimo en Chile desde 2026?

Según lo establecido en la negociación y en la posterior ley que la validó, el salario mínimo volverá a subir automáticamente el 1 de enero de 2026, fecha en que alcanzará los $539.000 brutos mensuales.

Tal como ocurre con los $529.000 de hoy, esa segunda alza regirá para los trabajadores y las trabajadoras mayores de 18 años y de hasta 65 años.

Para los que están fuera del rango etario (menores de 18 años y mayores de 65 años), desde su actual salario básico de $394.622 crecerá a $402.082 brutos mensuales a partir del primer día de 2026.

En el caso del ingreso mínimo para fines no remuneracionales —utilizado para fijar el monto de algunos beneficios sociales como, por ejemplo, la pensión de gracia— de los $340.988 que equivale hoy, se incrementará a $347.434 desde enero.

¿Qué bonos suben con el sueldo mínimo?

Junto con los incrementos en el salario mínimo, también se reajustarán los montos de otros beneficios que entrega el Estado:

Estas ayudas monetarias del Estado aumentan con cada alza del sueldo mínimo, ya que su cálculo depende directamente del ingreso básico vigente.

Todo sobre Sueldo mínimo