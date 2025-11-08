Bono por Asistencia Escolar: Estos son los requisitos

08 nov. 2025 - 19:00 hrs.

El Bono por Asistencia Escolar es un beneficio estatal que busca incentivar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad social y económica que acudan a clases en sus respectivos colegios, lo anterior, a través de un pago monetario.

De este modo, el bono premia a aquellos alumnos que tengan un destacado porcentaje de asistencia a sus escuelas, pero que también cumplan con otras condiciones.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Asistencia Escolar?

Para recibir el aporte, es necesario que el estudiante sea parte de una familia usuaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y cumplir con las siguientes condiciones:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Tener integrantes de entre 6 y 18 años de edad al 31 de marzo del año respectivo.

Los niños deben estar cursando estudios en una institución educacional reconocida por el Estado, en los niveles educacionales básica o media, y deben cumplir con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

Que la familia esté recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

El pago del Bono por Asistencia Escolar, que se traduce en $10.000 para sus beneficiarios, será pagado todos los meses en conjunto con Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

La fecha de pago exacta puede ser consultada por los interesados en un sitio web habilitado por ChileAtiende en el que solamente debe digitar su RUT y el sistema arrojará la información de pago.

