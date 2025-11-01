¿Desde qué edad se pagará? Compensación para mujeres por diferencia de expectativa de vida

01 nov. 2025 - 20:00 hrs.

Después de octubre, cuando se termine de contactar a las personas que pueden acogerse a la PGU, la implementación de la reforma de pensiones iniciará un breve receso para reactivarse a contar de enero de 2026, cuando debute el Seguro Social.

Mediante él, la reforma perseguirá el objetivo de mejorar las actuales y futuras jubilaciones, de modo que los adultos mayores gocen de una sana situación socioeconómica tras décadas de vida laboral.

Las principales ayudas monetarias de este sistema solidario son el beneficio por años cotizados, que se traduce en un pago de 0,1 UF por cada doce meses de cotizaciones, y la compensación por diferencia de expectativa de vida para mujeres.

Según ChileAtiende, esta última "busca igualar lo que habrían recibido ellas si, al pensionarse, fueran hombres con la misma edad, grupo familiar y saldo de ahorro individual". Esto, considerando que "cuando una persona se jubila, sus ahorros se dividen según los años que, en promedio, vivirá. Como la expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, sus pensiones suelen ser más bajas".

¿Desde qué edad se paga la compensación por diferencia de expectativa de vida para mujeres?

Sin la necesidad de solicitarlo, porque se pagará automáticamente junto a la pensión mensual a partir de enero 2026, la compensación por diferencia de expectativa de vida para mujeres será para todas las que se jubilen desde los 60 años.

Eso sí, hay dos condiciones muy importantes a considerar: el pago inicia recién a los 65 años y la edad en que se pensione influirá en el monto a recibir. En detalle:

Si la mujer se jubila a los 65 años, desde esa edad accederá al 100% del beneficio .

. Si se jubila a los 64 años, desde los 65 recibirá el 75% .

. Si se jubila los 63 años, desde los 65 obtendrá el 50% .

. Si se jubila los 62 años, desde los 65 percibirá el 25% .

. Si se jubila los 61 años, desde los 65 cobrará el 15% .

. Si se jubila los 60 años, desde los 65 será del 5%.

Otros detalles clave de la indemnización es que se otorgará como si fuera una pensión vitalicia en unidades de fomento (UF) y su monto mínimo será de 0,25 UF.

