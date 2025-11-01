ClaveÚnica: Así puedes obtenerla para realizar trámites

01 nov. 2025 - 12:15 hrs.

La ClaveÚnica es un importante avance en la digitalización del Estado, pues se trata de una identidad virtual que se crea a partir del RUT de la persona y la clave, con la cual puedes acceder en línea a un sinfín de trámites, beneficios y servicios que ofrece el Estado.

Los requisitos para acceder a la ClaveÚnica son ser mayor de 14 años y contar con una cédula de identidad chilena vigente y en buen estado.

¿Cómo obtener la Clave Única?

La ClaveÚnica puede ser obtenida tanto telemáticamente como de manera presencial, pues el Registro Civil habilitó su obtención de manera online a través de una videoconferencia con uno de sus ejecutivos.

Para acceder a la ClaveÚnica de esta forma, tendrás que acceder a la plataforma de atención virtual del Registro Civil (clic aquí) y agendar una hora. Una hora antes de la cita, recibirás en tu correo electrónico el link de la videoconferencia, a la cual podrás acceder tanto en tu computador como en tu celular.

En paralelo, si prefieres obtenerla en modalidad presencial, puedes hacerlo en cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación o de la red ChileAtiende. Además, también puedes hacer el trámite a través de los tótems de autoatención Civil Digital del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Sea como sea la forma en la que la obtienes, debes tener a mano tu cédula de identidad.

Una vez tengas tu código de activación, tienes que ingresar a la página web de la Clave Única (clic aquí) y seguir los pasos que te indican para activarla. Necesitarás tu cédula de identidad y el código de activación que se te entregó, ya sea de manera telemática o presencial.

Una vez hecho esto, la ClaveÚnica ya estará activada, y podrás acceder a todos los servicios y beneficios del Estado de manera digital.

