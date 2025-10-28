Cambios en ClaveÚnica: Estas son las instituciones que solicitan el Segundo Factor de Autorización

28 oct. 2025 - 14:00 hrs.

Hace algunos días se confirmó que habrá un importante cambio en lo que respecta a la utilización de la ClaveÚnica. Esto, luego de que autoridades gubernamentales anunciaran que esta herramienta tendrá un nuevo filtro de seguridad para acceder a distintas entidades públicas.

Se trata de la instauración del Segundo Factor de Autorización (2FA), el cual consiste en establecer un nuevo paso para confirmar que quien está intentando ingresar al sistema es la misma persona portadora de las credenciales.

Fue José Inostroza director de la Secretaría de Gobierno Digital —entidad dependiente del Ministerio de Hacienda—quien había confirmado esta noticia a LUN, indicando que se trata de "un paso adicional que da más seguridad, algo que ya se usa en bancos o plataformas privadas".

¿Qué sitios están pidiendo este nuevo filtro de seguridad?

La autoridad remarcó que la implementación de este sistema será de manera parcelada y que no todas las instituciones públicas pedirán este nuevo paso de seguridad.

"La van a tener las que tienen mayor nivel de importancia para efectos de seguridad. Van a venir otras más, y seguramente será un gran número. Y algunas entidades no lo van a tener porque sus trámites son más simples y hay bajos niveles de riesgo", dijo.

¿En qué instituciones se necesita?

Actualmente, sí hay algunas que ya lo están solicitando. Es el caso de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), la Defensoría Penal Pública y el sistema de denuncias en la Comisaría Virtual de Carabineros.

Para diciembre se sumará la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y ya para 2026 se espera incorporar otras instituciones públicas.

