¿Cambiaron el lugar donde votas? Revisa tus datos electorales y si estás en la lista definitiva de vocales de mesa

01 nov. 2025 - 08:00 hrs.

A poco más de dos semanas de las elecciones Presidenciales y Parlamentarias que tendrán lugar el próximo 16 de noviembre, una de las dudas más comunes en la ciudadanía es como consultar sus datos electorales, cuestión sumamente importante de cara a la preparación para la jornada.

Cabe destacar que, en esta oportunidad, se elegirán senadores, diputados y al próximo Presidente de Chile. En las regiones en las que no se elijan senadores, únicamente se votará por los representantes de la Cámara de Diputados y por el nuevo Mandatario.

Así puedes revisar tus datos electorales

Para agilizar el proceso y que no ocurra ningún percance durante la jornada, el Servicio Electoral de Chile (Servel) ya habilitó su plataforma de consulta de datos electorales, donde los ciudadanos podrán revisar en línea su local de votación y si es que fueron elegidos como vocales de mesa.

Para acceder a la plataforma tan solo debes ingresar al sitio web del Servel y buscar el apartado de Consulta de Datos Electorales, o bien, hacer clic aquí. Una vez dentro, tendrás que digitar tu RUT y completar un captcha, tras el cual se desplegará toda tu información.

Además, es importante señalar que hoy, 1 de noviembre, se publicó la nómina definitiva de vocales de mesa, tras la finalización del proceso de presentar excusas para quienes fueron elegidos en la primera publicación, la cual fue el pasado 25 de octubre.

Cabe señalar que, en caso de haber sido elegido como vocal de mesa en la nómina definitiva, no tendrás una oportunidad de excusarte, por lo que en caso de no poder desempeñar el deber cívico, tendrás que presentarte al Juzgado de Policía Local a explicar tu situación.

