Bono base familiar: Requisitos

31 oct. 2025 - 12:00 hrs.

El Bono Base Familiar es un beneficio monetario que se otorga mensualmente a quienes tengan derecho a recibirlo, y cuyo objetivo es ayudar económicamente a las familias que se encuentren en una situación de pobreza extrema, representando un esfuerzo del Estado para que puedan contar con mayores ingresos.

Su monto varía mes a mes, siendo transferido a sus beneficiarios por un total de 24 meses desde su concesión. Eso sí, para recibirlo, se deben cumplir ciertos requisitos, los cuales son comprobados mes a mes.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Base Familiar?

Este bono está destinado a los participantes del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, y no es necesario postular a él, ya que se entrega automáticamente si se cumplen los siguientes requisitos:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572 (Según CASEN 2009, conforme al Decreto N°30 del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba reglamento de la Ley N°20.595, sobre transferencias monetarias y el bono de protección), es decir, por debajo de la línea de pobreza extrema.

El cumplimiento de estos requisitos se revisa nuevamente el 15 de cada mes, para así identificar a quienes tengan derecho a percibir el aporte monetario.

Con respecto al monto otorgado, este varía mensualmente, y depende de la situación económica de los beneficiarios, cubriendo el 85% de la diferencia entre sus ingresos mensuales per cápita y el valor de la línea de pobreza extrema, es decir, $45.572.

A partir del mes 17 en el que se perciba el beneficio, su monto disminuirá un sexto por cada mes que se continúe recibiendo. Así las cosas, en promedio, el monto pagado alcanza los $58.594.

Finalmente, es la familia o persona beneficiaria del aporte quien puede elegir cómo recibir el Bono Base Familiar, cuyas modalidades de pago son las siguientes:

Depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia, o en CuentaRUT que abre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin costo para el usuario.

Pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado correspondiente al domicilio del usuario, donde debe acudir, con su cédula de identidad, el usuario o el representante de la familia que cobra el resto de los beneficios familiares.

