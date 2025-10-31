Aguinaldo de Navidad para pensionados: Esta es la fecha de pago

31 oct. 2025 - 08:00 hrs.

Cada vez queda menos para celebrar la Navidad, una de las festividades más esperadas del año no solo por los chilenos, sino que por miles de personas alrededor del mundo. Así las cosas, si bien es una época sumamente alegre, los gastos relacionados con su celebración tienden a presionar el bolsillo de las personas.

Los regalos, la cena navideña y su cercanía con Año Nuevo la convierten en una celebración que implica un alto gasto económico. No obstante, el tradicional Aguinaldo Navideño otorgado por el Estado ayuda a las familias en estas fechas tan demandantes.

¿Cuál es la fecha de pago del aguinaldo para pensionados?

En el caso de los pensionados, el Aguinaldo Navideño se entregará a quienes, al 30 de noviembre de 2025, perciban una pensión de alguna de las siguientes entidades:

Instituto de Previsión Social (ya sea PGU o Pensión Básica Solidaria de Invalidez).

(ya sea PGU o Pensión Básica Solidaria de Invalidez). AFP , compañía de seguros o del Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

, compañía de seguros o del Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez). Excaja de previsión o exservicio de seguro social.

o exservicio de seguro social. Ley 16.744 por accidente de trabajo (a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral).

(a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral). De reparación (Ley Rettig o Ley Valech).

(Ley Rettig o Ley Valech). Dipreca o Capredena.

El monto que recibirán los pensionados en su aguinaldo será de $29.055, el cual incrementará en $16.415 por cada carga familiar acreditada a la misma fecha, es decir, al 30 de noviembre.

Finalmente, la fecha en la que se recibirá el aporte será la misma en la que reciban su pensión correspondiente al mes de diciembre, pues se pagará en conjunto con ella. Esto quiere decir que las fechas serán las siguientes:

Para quienes cobren su pensión a través del IPS, el aguinaldo se pagará el lunes 1 de diciembre .

. Para los afiliados a AFP, recibirán su aguinaldo a partir del miércoles 17 de diciembre.

