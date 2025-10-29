Aguinaldo Navidad para pensionados: Este es el monto establecido por cada carga

29 oct. 2025 - 07:00 hrs.

La Navidad es una festividad que suele ser esperada por muchos, pero sin duda que también puede ser una fecha difícil si se toma en consideración todos los gastos en los que las familias deben incurrir si tomamos en cuenta los regalos y los preparativos para la cena navideña.

La buena noticia es que muchas personas reciben aguinaldo en esta instancia, dinero extra que puede ayudar a que los gastos sean más llevaderos. Unas de las personas que reciben aguinaldo, son los pensionados y los trabajadores del sector público.

¿Qué pensionados y trabajadores del sector público recibirán el aguinaldo de Navidad?

En el caso de los jubilados, para acceder al aguinaldo de Navidad se exige que, al 30 de noviembre de 2025, reciban una pensión por parte de alguna de las siguientes instituciones o legislaciones:

Instituto de Previsión Social (la PGU o la Pensión Básica Solidaria de Invalidez).

AFP, compañía de seguros o del Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Excaja de previsión o exservicio de seguro social.

Ley 16.744 por accidente de trabajo (a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral).

De reparación (Ley Rettig o Ley Valech).

Dipreca o Capredena.

¿Qué monto se entrega por cada carga?

El beneficio para este 2025 entregará la cantidad de $29.055, lo que puede aumentar si el beneficiario cuenta con alguna carga. De esta manera, el monto a recibir incrementará en $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre. Se pagará junto a la pensión de diciembre: a los del IPS, el lunes 1; mientras que a los de AFP, a partir del miércoles 17.

Por otro lado, el monto para los trabajadores del Estado está sujeto a la discusión del reajuste de sus remuneraciones, la que suele darse en noviembre entre los ministerios de Hacienda y de Trabajo con la Mesa del Sector Público, y aprobarse legislativamente en diciembre —a veces incluso después de Navidad, por lo que el pago del aguinaldo es retroactivo.

Todo sobre Aguinaldo