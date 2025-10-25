Aguinaldo de Navidad para pensionados: ¿Quienes reciben monto extra?

25 oct. 2025 - 12:00 hrs.

La Navidad es una de las festividades más esperadas por las y los chilenos, puesto que muchos se reúnen en familia y amigos para celebrar y compartir esta instancia.

Pero esta época también trae consigo una serie de gastos, teniendo en cuenta que a la semana siguiente de Navidad, se celebra el Año Nuevo.

Sin embargo, muchos trabajadores son beneficiados con el aguinaldo de Navidad, aporte que muchos comienzan a recibir desde diciembre y que para todos tiene diferentes montos de pago.

¿Quiénes reciben un monto extra del aguinaldo de Navidad?

Quienes también reciben el aguinaldo navideño son los pensionados a los que ya se les anunció el monto que recibirán, que será de un total de $29.055, pero también podrían recibir un poco más de dinero.

Resulta que el Instituto de Previsión Social (IPS) entregará un monto adicional equivalente a $16.415 por cada carga familiar que el acreedor del aguinaldo tenga debidamente inscrita. Por ejemplo, si el beneficiario tiene inscrito como carga a un hijo, recibirá en total $45.470, si tuviera dos hijos inscritos, entonces recibirá $61.855 y así.

En cuanto a la fecha de entrega, el aguinaldo de Navidad se pagará junto a la pensión de diciembre: a los del IPS, el lunes 1; mientras que a los de AFP, a partir del miércoles 17.

