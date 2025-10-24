Aguinaldo de Navidad para pensionados: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

24 oct. 2025 - 07:00 hrs.

Se aproxima a pasos agigantados el fin de año y con ello las fiestas de la temporada, como lo son Navidad y Año Nuevo, eventos en lo que se suele gastar dinero de cara a las cenas, los regalos, entre otros. En ese sentido, los aguinaldos suelen ser de gran ayuda y los pensionados tienen derecho a este.

Ya sean jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) u otros organismos previsionales, el beneficio representa una ayuda abonada directamente con la pensión de diciembre. Es un monto al que no se postula, pues se otorga de forma automática y no está afecto a descuentos.

¿Qué pensionados reciben el aguinaldo de Navidad 2025?

Para acceder al aporte más emblemático de diciembre, se exige que, al 30 de noviembre de 2025, la persona reciba una pensión de parte de alguna de las siguientes instituciones o legislaciones:

Instituto de Previsión Social (la PGU o la Pensión Básica Solidaria de Invalidez).

AFP, compañía de seguros o del Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Excaja de previsión o exservicio de seguro social.

Ley 16.744 por accidente de trabajo (a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral).

De reparación (Ley Rettig o Ley Valech).

Dipreca o Capredena.

Subsidio de Discapacidad.

Indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

¿De cuánto es el aguinaldo de Navidad para pensionados?

Para este año, el aguinaldo base para pensionados asciende a $29.055 e incrementará en $16.415 por cada carga familiar que el pensionado tenga acreditada al 30 de noviembre. Quienes deseen inscribir a su carga, pueden realizar el trámite desde esta plataforma con su Clave Única.

En la práctica, si un pensionado reúne los requisitos y tiene una carga familiar acreditada, recibirá $45.470 ($29.055 más $16.415) en total como aguinaldo de Navidad.

¿Cuál es la fecha de pago del aguinaldo de Navidad?

Su entrega está programada para el mes de diciembre junto con la pensión. En el caso de los pensionados del IPS, el monto se otorgará a partir del 1 de diciembre de 2025; en caso de los jubilados de AFP, a partir del miércoles 17.

Así, quienes cumplen las condiciones pueden contar desde antes de Navidad con un aporte que apoya la celebración de fin de año, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

