Subsidio de Arriendo: Este es el ahorro mínimo para postular

27 oct. 2025 - 16:00 hrs.

Hasta el próximo 14 de noviembre estará abierto el proceso de postulación para recibir el Subsidio de Arriendo, un aporte estatal que permite a las familias que están alquilando, reducir los costos en el pago del arriendo.

Este aporte beneficia a familias por un máximo de ocho años, siempre y cuando cumplan con los requisitos para aplicar al subsidio.

El subsidio consta en la entrega de un monto de 4,2 Unidades de Fomento (UF) mensuales, es decir, $165.743 aproximadamente (según el valor de la UF en septiembre de 2025).

¿Cuánto dinero hay que tener en la cuenta de ahorro para postular al Subsidio de Arriendo?

Pero para poder ser acreedor de este aporte, el o la postulante debe contar con una serie de requisitos, entre los que se encuentran:

Tener al menos 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de postulantes extranjeros, presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

Postular junto a al menos un integrante del núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente no formalizado o hijo). Quienes tengan más de 60 años al momento de postular pueden hacerlo sin acreditar núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF (entre $275 mil y $982 mil).

Pero también es importante considerar que para postular, se debe tener un ahorro mínimo equivalente a 4 UF (cerca de $157.851), monto que debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

Además, la cuenta debe tener una antigüedad mínima de un mes al momento de postular y estar a nombre del postulante, su cónyuge o conviviente civil. Por lo tanto, quienes no hayan abierto la cuenta antes del pasado viernes 5 de septiembre, no podrán ser parte de la nueva convocatoria del Subsidio de Arriendo, proceso que comenzará el 7 de octubre y se extenderá hasta el 14 de noviembre.

Todo sobre Subsidio arriendo